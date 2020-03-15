Старикам везде у них дорога: почему японские пенсионеры работают

Уже сейчас население Японии на 28% состоит из людей старше 65 лет . По этому показателю Страна восходящего солнца — абсолютный мировой лидер , хотя это совсем не тот рекорд, которому власти и жители сильно рады. Прогрессирующее старение населения идет в Японии, как и много где еще, рука об руку с крайне низкой рождаемостью, но на удивление, в Токио пока не пришли к идее поощрения деторождения. Зато активно борются за повышение качества жизни пожилых граждан . Не только из соображений гуманности, но и исходя из посыла, что каждый престарелый японец мог бы поддерживать себя сам как можно дольше — и физически, и финансово.

Занимательная статистика

— Стареть в XXI веке будут все страны, этот век вообще можно назвать веком старения, но Япония, увы, впереди всех , — говорит профессор университета Мейдзи Рюичи Канэко, раскладывая перед корреспондентом «Известий» многочисленные графики и схемы.

Нынешняя статистика и прогнозы на будущее совсем неутешительны. При общем населении Японии в 126 с лишним миллионов человек 35 млн, или более 28,1%, — люди старше 65 лет. Уже к 2040 году доля пожилых достигнет 35% населения, а к 2065-му они будут составлять свыше 38% всех жителей страны. Особо пугающий тренд — то, что категория «суперстарых» с 2018 года превышает количество умеренно пожилых (в Японии, отличающейся высокой продолжительностью жизнью, пенсионеров делят на две возрастные группы — от 65 до 74 лет и людей старше 75).

Разумеется, главный вклад в старение нации вносит довольно высокая продолжительность жизни. Если в России мужчины в среднем живут до 68,5 лет, а женщины — до 78,5 лет, то средняя продолжительность жизни японцев больше на 13 лет, а японок — на 9–10 лет.

При этом в Японии старение населения идет в комплекте с низкой рождаемостью.

Старикам-2 Фото: REUTERS/Kim Kyung Hoon

— В 2017 году число новорожденных составило 870 тыс. и с тех пор всё время снижается . По прогнозам, к 2065 году детей станет рождаться вдвое меньше, чем сейчас, — рассказал «Известиям» главный советник японского правительства по вопросам выработки мер против старения населения Йосихико Дзябасири.

Сейчас коэффициент рождаемости на одну семью составляет, по его данным, 1,6 ребенка, хотя японцы не прочь заводить больше детей. Теоретически. На практике же многое упирается в финансы — в одном из недавних опросов 56,3% семей заявили, что не заводят больше одного ребенка из-за дороговизны воспитания и образования, еще 40% сочли себя самих слишком старыми, чтобы рожать еще.

Ну а кроме того, во многом нынешнее поколение родителей оказалось заложником демографического провала, сродни тому, что наблюдался в России в 90-х годах. Как рассказал Рюичи Канэко, к XXI веку Япония подошла с довольно небольшим количеством женщин детородного возраста, из которых еще и не все захотели активно размножаться. По данным эксперта, порядка трети японских женщин, рожденных в 2000-х годах, останутся бездетными — не только по причине здоровья, но и ввиду добровольного отказа от материнства.

— А значит, не будет ни детей, ни внуков, которые смогут позаботиться о вас в старости. Заботиться сможет лишь государство, а для него это уже очень большая нагрузка, — резюмировал профессор Канэко.

Кто в помощь

В 2019 году расходы японского бюджета на медицину составили 43,1 трлн йен ($41 млрд), и добрая половина этой суммы ушла на медицинские услуги людям старше 65 лет. Отдельная статья трат — уход за стариками, которые уже не могут позаботиться о себе сами.

Что примечательно, в Японии есть два показателя продолжительности жизни: один — общий, учитывающий возраст человека до смерти, второй называется «ожидаемая продолжительность здоровой жизни», подразумевающий возраст, до которого пожилой человек способен нормально функционировать без посторонней помощи. И получается, что перед смертью каждый японец в среднем нуждается в восьми годах присмотра, тогда как японкам требуется уже 13 лет.

Еще в 2016-м лишь шесть с лишним миллионов престарелых японцев пользовались услугами государственного присмотра, но это число год от года растет. Хотя большинство всё еще пытаются обойтись собственными силами.

— В сознании японцев ухаживать за престарелыми родственниками не должны чужие люди. Но если еще в 80-х годах классической моделью было проживание под одной крышей трех поколений семьи, то сейчас большинство хозяйств — это пары, живущие вдвоем. И поскольку растет число стариков, живущих в старости отдельно от детей, почти 70% случаев — когда старик ухаживает за стариком, то есть жена за мужем и наоборот, — заметил Йосихико Дзябасири.

Cтарикам-1 Пенсионеры наблюдают за цветением сакуры в Токио Фото: REUTERS/Issei Kato

Растет, по его словам, и число совершенно одиноких стариков, и при нехватке рук в сфере ухода за пожилыми Япония всё активнее делает ставку на передовые технологии . Это и давно привычные в других странах приложения, позволяющие определить геолокацию человека через мобильный телефон, и узнающие местонахождение чипы, которые прикрепляют к одежде пожилых родственников — тем, кто в силу возраста противится смартфонам.

Разумеется, немало в Японии и разнообразных роботов, облегчающих старикам быт, — от уборки и передвижения по дому до принятия душа. Есть даже категория роботов «для души». Один из самых популярных — механическая нерка: она не несет никакой функциональности в плане хозяйства, но частое поглаживание пушистого роботизированного зверя, реагирующего на это движениями тела и урчанием, позволяет снизить старческую деменцию, утверждают японские разработчики.

При этом появления такого рода гаджетов нельзя назвать чистой воды энтузиазмом — японское правительство щедро субсидирует компании, их разрабатывающие.

— Я бы хотел работать до победного. И я буду, поскольку даже если мне откажут ноги и я не смогу ходить, я всё равно смогу работать — мне помогут технологии, — убеждает «Известия» эксперт по проблемам старения Канэко.

Терпение и труд все перетрут

Впрочем, главную ставку власти Страны восходящего солнца делают не на технологии, а на человеческий капитал самих пенсионеров. И всячески стимулируют трудоустройство тех, кому за 65 . На данном этапе число пенсионеров составляет 12,8% из общего количества рабочей силы. И число тех, кто готов трудиться в старости, с каждым годом всё больше. Несколько лет назад японцев за 60 спросили, до какого возраста они хотели бы работать. И 80% респондентов выразили готовность трудиться до 70 лет или до тех пор, «пока это возможно».

При этом в трудоустройстве пенсионеров есть свои нюансы: чтобы старшее поколение не занимало рабочие места молодежи, после 60–65 лет подавляющее большинство работников выводят за штат. С неизбежным в таких случаях понижением зарплаты.

И потому в немалой степени мотивация большей части продолжающих трудиться пенсионеров сводится к доходам. На данный момент так называемая базовая часть пенсии (своего рода гарантируемый государством минимум) составляет порядка 70 тыс. йен ($668), что для такой страны, как Япония, отнюдь не много. Впрочем, 28% японцев пенсионного возраста считают, что работа просто полезна для здоровья, тогда как еще 16% отметили, что у них интересная деятельность и ее жаль бросать.

Старикам Женщины в традиционных нарядах на фестивале в Токио

Фото: REUTERS/Thomas Peter

С учетом роста продолжительности жизни японцев в стране не раз обсуждали вопрос о повышении пенсионного возраста. Сейчас на пенсию там уходят, как правило, в 65 лет. И поднимать эту планку еще на пятилетие власти пока так и не решились.

— Это самый простой подход. Но проблема в том, что обобщать нельзя — здоровье у всех разное, и потому поднимать пенсионный возраст для всех нежелательно. Нужно изменить саму парадигму и создавать гибкие рабочие условия и совершенствовать для стариков систему образования. Более образованные — более эффективные, — уверен Канэко Рюичи.