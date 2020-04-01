Правила переноса: ЦБ проследит за выполнением банками выходной недели

Заемщики с датой платежа по кредиту на этой выходной неделе, получившие отказ в отсрочке выплаты до 6 апреля, могут жаловаться на банки и микрофинансовые организации (МФО) в ЦБ, а не только в суд. Регулятор планирует применять к нарушителям меры поведенческого надзора, чтобы оперативно восстановить права клиентов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центробанка. Ранее в такой ситуации заемщики могли уповать только на суды, которые из-за эпидемии коронавируса существенно ограничили свою деятельность. Естественно, взаимоотношения кредиторов и заемщиков к приоритетным для рассмотрения делам не относятся. Но, по мнению опрошенных «Известиями» юристов, применение поведенческого надзора дисциплинирует кредитные организации, что важно в условиях неопределенности сроков окончания карантина.

Разъяснения к исполнению

Поскольку дни с 30 марта по 3 апреля указом президента объявлены нерабочими, платежи по кредитам или займам в банки и некредитные организации, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — на 6 апреля 2020 года. С такими разъяснениями в минувшую пятницу выступил регулятор, который разослал соответствующее информационное письмо. В документе ЦБ указал, что перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени). Как указывается в документе, кредитным организациям не нужно относить перенос выплаты к просрочке и создавать дополнительные резервы, то есть поблажка распространилась на всех.

При этом, как пояснили в пресс-службе регулятора, если банки всё же применяют санкции к заемщикам, которые в связи с изоляцией или в силу выходных не смогли внести очередной платеж, это считается нарушением.

— Неустойка (штрафы, пени) является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств, в том числе обязательств по возврату суммы кредита (займа) и процентов за пользование заемными средствами. Таким образом, начисление и взимание неустойки в ситуации, когда факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства отсутствует, противоречит правовой природе неустойки, а также положениям Гражданского кодекса о потребительском кредите, — сказали в ЦБ.

Напомним, что указ столичного мэра предписывает всем жителям столицы перейти в режим самоизоляции, поэтому возможность, например, добраться до банкомата имеют не все.

Споры в рамках гражданско-правовых отношений нужно решать в судах, которые сейчас тоже перешли в режим ограниченной деятельности, то есть до конца эпидемии и карантина рассматривать претензии заемщиков явно никто не будет. Проблему с возвратом денег, конечно, можно решить и позже, но если банки фиксируют просрочку, то сведения об этом передаются в бюро кредитных историй, что в будущем осложнит получение нового кредита или рефинансирование старых обязательств.

Поэтому, как сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора, «Банк России планирует уделять повышенное внимание случаям начисления и взимания кредиторами неустойки за неисполнение заемщиками обязательств в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года».

— В случае поступления обращений граждан по данной проблематике в целях восстановления прав заемщиков применять меры, а также осуществлять взаимодействие с кредиторами, — рассказали в ЦБ.

Отложенный суд

Фактически это означает применение мер поведенческого надзора. Обиженные клиенты могут жаловаться на этот вид нарушений, а ЦБ — оперативно наказывать провинившихся, полагают юристы.

Взаимоотношения банков и заемщиков регулируются Гражданским кодексом и заключенными между ними договорами. Но, как полагает замгендиректора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева, ЦБ, который является надзорным органом для кредитных организаций, вправе вводить определенные ограничения и давать обязательные для исполнения предписания. Применение поведенческого надзора в новом сегменте будет способствовать тому, что клиентам будет к кому апеллировать в нестандартной ситуации, уверена она.

— Чтобы не допускать нарушений прав граждан в условиях пандемии и серьезного кризиса, ЦБ проявляет инициативу для более оперативного рассмотрения жалоб, используя инструменты поведенческого надзора. Это значительно сократит сроки разрешения ситуации, снизит напряженность граждан и позволит минимизировать нагрузку на суды в дальнейшем, — объяснила Юлия Галуева.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что меры поведенческого надзора в вопросе урегулирования споров по просрочке в выходные дни, конечно, дисциплинируют банки, но в дальнейшем заемщикам стоит всё же обратиться в суд.

— Привлечение организации к ответственности за нарушения не влечет удовлетворения, например, требований, связанных с упущенной выгодой или с моральным ущербом, — подчеркнул юрист.

Именно для получения компенсаций за это заемщикам всё же придется обратиться в суд, подчеркнул он.