101-летняя жительница Нидерландов вылечилась от COVID-19

В Нидерландах от коронавируса излечилась 101-летняя женщина. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

Пенсионерка поступила в больницу Эйсселанд вблизи Роттердама с затруднениями в дыхании почти две недели назад. Ее анализ на инфекцию нового типа оказался положительным, после чего пациентку изолировали.

«Она сильная женщина, и приятно видеть, как она следует рекомендациям медиков. Например, чихает в локоть и даже говорит мне соблюдать дистанцию», — цитирует Reuters слова пульмонолога Сунила Рамлала.

По словам врачей клиники, пациентка полностью поправилась и была выписана из медучреждения в стабильном состоянии. Однако прежде чем вернуться домой, одинокая пенсионерка была направлена в дом престарелых для присмотра за ее здоровьем.

Ранее, 26 марта, сообщалось о выздоровлении 99-летнего английского ветерана Второй мировой войны от коронавируса.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс.

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