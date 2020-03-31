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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Главный врач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков во вторник, 31 марта, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, в чем причина роста заражений коронавирусной инфекцией в Москве.

«Выявляемость стала больше. Сделано очень многое, чтобы не получилось повторения итальянского сценария», — приводит ТАСС слова Петрикова.

Он выразил уверенность в том, что Москва готова к любому числу больных, однако рекомендовал людям все-таки придерживаться режима самоизоляции.

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«Надо сидеть дома, чтобы не умереть и чтобы не заразить окружающих», — добавил Петриков.

Ранее в этот же день стало известно, что ученые Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для выявления коронавируса. Данная система соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности.

Кроме того, накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Росздравнадзор выдал разрешение на производство тест-систем для выявления коронавируса семи российским компаниям.

28 марта в Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса. Она позволяет получить результат за 1,5 часа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования. Большая часть приходится на Москву — 1613 человек. Только за последние сутки в столице было выявлено 387 зараженных коронавирусной инфекцией человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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