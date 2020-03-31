Карантин для всех жителей объявили в Краснодарском крае

Власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев написал во вторник, 31 марта, в Instagram.

Режим начнет действовать в этот же день с 18:00 по местному времени.

Полностью будет остановлено передвижение жителей по городу. Исключение составят только походы в аптеку и магазин.

Транзитному транспорту будет запрещено въезжать в города и станицы.

Карантин вводится до 5 апреля, но в зависимости от ситуации его могут продлить. Следить за соблюдением норм будут мобильные отряды, в которые войдут полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки и общественники. Губернатор пообещал, что нарушителей будут штрафовать.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Подмосковье, уточняет «Газета.ру».

Ранее 31 марта Совет Федерации одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим ЧС в России в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В настоящее время регионы постепенно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать количество заражений коронавирусной инфекцией. Сейчас таких субъектов уже почти половина в России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

По данным оперативного штаба на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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