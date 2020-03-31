Около 1,8 млн га земли засеют аграрии в Ростовской области

В Ростовской области в 2020 году засеют порядка 1,8 млн га полей. Основную площадь займут зерновые культуры и подсолнечник.

По данным правительства региона, зернобобовые и зерновые культуры будут засеяны на площади 745 тыс. га. Еще около 710 тыс. га займет подсолнечник. Под картофель и овощебахчевые культуры отведено 54 тыс. га земли. Об этом сообщает RostovGazeta.

Все районы уже приступили к посевной кампании, работа проходит в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в Рязанской области. Работа по севу ранних зерновых культур проводится в девяти районах.