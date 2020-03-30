Посевная началась в Рязанской области

В Рязанской области начался сев ранних зерновых культур и однолетних трав. Работы проводятся в девяти из 25 районов области. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как сообщает РИА «7инфо», на данный момент зерновые посеяны на площади 6,5 тыс. га, однолетние травы — на 500 га. Так, в Александро-Невском районе посеяли 122 га сахарной свеклы и 212 га ярового рапса, в Пронском районе стартовал сев горчицы и многолетних беспокровных трав.

По данным на 30 марта, подкормлено 257 тыс. га озимых культур, что составляет 76% от посевной площади, а также 20 тыс. га многолетних трав — около 27% от посевной. Подкормка ведется на территории 24 районов региона.

Ранее сообщалось, что в Омской области в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур превысит 3 млн га. По сравнению с 2019 годом будет засеяно на 82 тыс. га больше.