Все сотрудники администрации президента подали налоговые декларации

Все сотрудники администрации президента России подали в срок декларации о доходах и расходах. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все нормы выполняются и все декларации в администрации президента поданы, ибо госслужащие обязаны это делать по закону», — сказал он.

Согласно действующему законодательству, государственные служащие должны подать декларации о доходах и расходах до 1 апреля.

Накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что все 168 членов Совфеда сдали декларации о доходах и имуществе.