Все члены Совфеда сдали декларации о доходах и имуществе

Все 168 российских сенаторов сдали декларации о доходах и имуществе. Об этом 30 марта сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«На данный момент декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характер подали все члены Совета Федерации — всего 168 человек», — приводит его слова ТАСС.

Согласно действующему законодательству, сенаторы и депутаты обязаны предоставлять декларации о доходах и имуществе в срок до 1 апреля. В документе должно быть указаны сведения не только о членах Совфеда и Госдумы, но и о членах их семей.

В мае 2019 года Совфед впервые в своей истории лишил полномочий сенатора за то, что тот не успел в срок подать декларацию о доходах. Этим сенатором стал ранее арестованный Рауф Арашуков.

По версии следствия, он причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.