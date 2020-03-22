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Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

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Фото: youtube.com
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У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.

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Как выяснили журналисты программы «Схемы», доля в квартире площадью 109 кв. м и стоимостью 18 млн рублей принадлежит жене Петрашко – гражданке России.

Кроме того, супруга министра оказалась владельцем загородного дома в элитном поселке под Киевом, но его Петрашко тоже не задекларировал.

Сам политик объяснил журналистам, что просто не успел заняться этим вопросом до вступления в должность.

«Я подал (декларацию) без наполнения, потому что собрать такое количество документов за столь короткое время (7 дней) невозможно. Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать», - добавил он.

Однако журналисты, видимо, остались недовольны, так как припомнили, что Петрашко работал на компанию, якобы связанную с крупными российскими банками.

4 марта Руслана Рябошапку, тогда еще являвшегося генпрокурором Украины, обвинили в недостоверном декларировании доходов.

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