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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

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Госдума 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно документу, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое отравление или заболевание людей, карается штрафом в размере 500-700 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это нарушение повлечет смерть человека, размер штрафа составит 1-2 млн руб. Также предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Подчеркивается, что максимальное наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет — грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц.

Данная инициатива была внесена в Госдуму 25 марта.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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