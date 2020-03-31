ОНФ и Стефания Маликова запустили международный челлендж #МыВместе

Студентка МГИМО и телеведущая Стефания Маликова вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) запустила в социальных сетях международный челлендж #МыВместе.

Участники в условиях пандемии на разных языках говорят людям из других стран слова поддержки. Важное условие — произнести фразу «Мы вместе», передать эстафету друзьям по всему миру.

По словам Маликовой, она хочет передать свою любовь в уголки мира. Она призвала выставлять в соцсетях фото и видео с хештегом #мывместе на разных языках.

«Мне кажется все согласятся, что в связи с обстановкой в мире из-за COVID-19 люди стали намного сплоченнее, хоть до сих пор и поддаются панике, чего я призываю не делать», — сказала Маликова, передавая эстафету дальше.

Тем, кто хочет быть в курсе актуальных бесплатных предложений на время самоизоляции либо получить помощь, стать волонтером, необходимо зайти на платформу мывместе2020.рф, а также поделиться своими добрыми инициативами, отметила Маликова.

Она назвала феноменом волонтерские штабы, развернутые ОНФ в России. «Со всей страны приходит много заявок от граждан, которые хотят оказать помощь. Люди звонят и даже предлагают испечь булки в своей пекарне для пожилых», — рассказала Стефания.

Штаб ОНФ и ВОД «Волонтеры-медики» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 65 лет и маломобильным категориям граждан. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

К акции ОНФ присоединились певицы Валерия, Диана Гурцкая, Яна Дайнеко, телеведущая Виктория Лопырева, радиоведущий Адам Джеймс, актрисы Алика Смехова, Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, журналист и телеведущий Константин Семин, Хор Турецкого и Сопрано Турецкого, а также другие медийные персоны.

Ранее, в марте, сообщалось, что с момента запуска 21 марта общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к проекту присоединились более 450 компаний и объединений. Все они подали заявку на сайте мывместе2020.рф.