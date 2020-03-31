За фейки о коронавирусе могут посадить в тюрьму на пять лет

За фейки о COVID-19 могут посадить в тюрьму на пять лет. Другой вариант — штраф до 2 млн рублей. Соответствующие поправки одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Суровые меры применят, если непроверенные сведения, которые распространяют в соцсетях, привели к чьей-то смерти или другим тяжелым последствиям. За распространение ошибочных данных введут штраф до 1,5 млн. Максимальный тюремный срок за подобное нарушение — три года. В ином случае могут назначить год исправительных работ.