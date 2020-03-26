СК РФ объявил войну фейкам о COVID-19 в Сети

Следственный комитет России объявил войну фейкам о коронавирусе в Сети. Ведомство создает специальную рабочую группу по борьбе с дезинформацией, которая вводит в заблуждение население и способствует паническим настроениям. Уже сейчас тем, кто распространяет заведомо ложные данные о COVID-19, грозит штраф от 300 тыс. рублей до 3 млн или обязательные работы на 16 суток.