Госдума в I чтении поддержала новый размер выплат по больничному листу

Госдума в первом чтении поддержала новый размер выплат по больничному листу. Проект закона подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, сообщается во вторник, 31 марта, на сайте нижней палаты парламента.

«Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно», — сказано в сообщении.

Как говорится в тексте пояснительной записки, если пособие по временной нетрудоспособности, начисленное в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТа, установленного федеральным законом, то пособие выплачивается застрахованному лицу в размере, исходя из минимального размера оплаты труда.

Инициативой предусмотрен учет районных коэффициентов, применяемых к зарплате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТа.

При этом родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места жительства и т. д.

«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Российской Федерации, посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений», — указывается в документе.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Глава государства предложил принять ряд мер для поддержки экономики и населения.

Так, россияне, находящиеся на больничном, по предложению Путина, должны получать выплаты по листку нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ — 12 130 рублей) в месяц. Норма будет действовать до конца 2020 года.

В Минтруде отметили, что повышенный размер оплаты листков нетрудоспособности будет применяться уже с апреля.