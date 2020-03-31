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Загсы в Подмосковье будут временно регистрировать только рождение и смерть

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Отделы ЗАГС в Московской области временно регистрируют только рождение и смерть. Другие действия совершаются по предварительной записи, сообщили во вторник, 31 марта в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

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«Органы ЗАГС регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия производятся только по ранее поданным заявлениям», — отмечается в Telegram-канале оперативного штаба.

В Москве и Подмосковье 29 марта был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку, за продуктами, на работу и в ряде нескольких других исключений.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы. Позднее аналогичные меры приняли в Мурманской, Вологодской и Рязанской областях. С 31 марта мера начнет действовать в Калининградской области, Башкирии и Забайкальском крае.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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