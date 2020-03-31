Более 200 тысяч россиян остаются под медицинским наблюдением

В России более 201 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавиурс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 31 марта на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека», — говорится в сообщении.

С 31 декабря 2019 года по 30 марта было обследовано 5,01 млн человек. Было выявлено 535 человек с признаками инфекционного заболевания. Во всех случаях были проведены мероприятия, направленные на то, чтобы не допустить осложнения эпидемиологической ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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