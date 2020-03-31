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Башкирия и Забайкалье ввели режим полной самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Режим полной самоизоляции ввели власти Башкирии и Забайкалья. Об этом сообщили во вторник, 31 марта, власти регионов.

В Башкирии режим вступит в силу в 18:00 мск, написал на своей странице «ВКонтакте» глава республики Радий Хабиров. «Это поможет нам избежать тяжелых последствий», — написал глава региона. Хабиров поблагодарил земляков за ответственное отношение к здоровью и выразил надежду на их благоразумие.

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По его словам, в регионе подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ранее было известно о пяти пациентах с таким диагнозом. «Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает», — подчеркнул он.

Как отметила пресс-служба правительства Забайкалья, гражданам с 31 марта запрещено покидать дома за исключением экстренного обращения к медикам и случаям прямой угрозы жизни и здоровью. Исключения составят также следование к месту работы. «Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу», — уточняется в сообщении.

В городских поселениях гражданам разрешено выходить к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 500 м. В сельских населенных пунктах — в пределах их территории. При посещении магазинов и аптек дистанция между гражданами не должна быть менее 1,5 м.

29 марта в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Позднее аналогичные меры приняли в Мурманской, Вологодской и Рязанской областях. С 31 марта мера начнет действовать в Калининградской области. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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