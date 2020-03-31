В Ломбардии поблагодарили военных из РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

Вице-мэр населенного пункта Чене области Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских военных специалистов за оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник, 31 марта, в Минобороны России.

30 марта она направила письмо российским военным, в котором выразила искреннюю благодарность от жителей коммуны за солидарность в трудное время и за оказанную помощь: «В это сложное время, не только для нашей страны, но и для всего мира, взаимопомощь делает нас сплоченнее и сильнее», — говорится в послании Бадзаны.

Она отметила, что нет барьеров и границ, в данном случае все вместе сражаются с невидимым злом, сражение можно выиграть, помогая друг другу.

«Именно в этот момент ваш приезд приносит в нашу жизнь еще больше надежды и света. Мы считаем, что нет лучше слова, как СПАСИБО, чтобы выразить нашу благодарность», — сказала вице-мэр итальянском коммуны. По ее словам, российские военные оставили свою страну и семьи, чтобы помочь Италии, это глубоко трогает местных жителей.

30 марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чене и Вертола. В трех учреждениях продезинфицировали 19 тыс. кв. метров помещений.

Как сообщалось ранее, во вторник, в городе Альбино российских военных встретили аплодисментами. Россияне прибыли в больших грузовиках, провели полную самодезинфекцию, а потом приступили к работам в здании дома престарелых. Проживающие радушно приняли специалистов, а мэр города Фабио Терци особенно оценил поддержку со стороны России.

В противоэпидемических мероприятиях задействовали мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции. Российские военные обработали 11 лечебных учреждений, продезинфицировали более 39 тыс. кв. метров внутренних помещений.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.