Прачечные Хабаровска на карантин закрывать не стали

В Хабаровске на недельный карантин до 3 апреля ушли общественные бани. Это сделано во исполнение указа президента России «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

Как рассказала ИА AmurMedia замглавы городского управления ЖКХ Мария Кущ, до следующего понедельника перечень услуг муниципальных бань будет заметно ограничен. Помывку клиентов в них запретили, но прачечные работать всё же продолжают. Таким образом, жители могут сдать в стирку свои вещи даже в выходные дни. Решение об открытии помывочных и парных будет принимать Роспотребнадзор.

Агентство отмечает, что в обычное, некарантинное время каждую из пяти муниципальных бань ежемесячно посещают до 10 тыс. человек. За год помыться в баню приходят около 600 тыс. хабаровчан. В численном эквиваленте это практически всё население города.

30 марта сообщалось, что в Хабаровском крае некоторые предприятия приостановили работу. В обычном режиме функционируют только те производства, которые указом президента определены как обеспечивающие жизнедеятельность.