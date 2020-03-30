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Часть предприятий в Хабаровске приостановила работу

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Начальник отдела управления промышленности и связи Хабаровска Антон Засухин рассказал о работе более 2 тыс. городских предприятий. Те производства, которые указом президента определены как обеспечивающие жизнедеятельность, функционируют в обычном режиме.

«Это предприятия, которые относятся к энергоснабжению, теплоснабжению, водоотведению и водоснабжению и так далее. Остальные промышленные предприятия либо закрыты полностью, либо оставили дежурные смены. На полную мощность работает «Дальхимфарм» как предприятие, производящее жизненно необходимую продукцию — лекарства. Целиком в строю АО «Спецавтохозяйство», осуществляющее вывоз мусора, и вместе с ним городские переработчики отходов. Все предприятия пищевой промышленности также продолжают работать в обычном режиме — к примеру, выпускать хлеб для хабаровчан», — сказал он.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска, закрыли свои управления, оставив минимум специалистов, но не остановили производственный процесс железная дорога и «ННК — Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». По аналогичному принципу функционирует «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток»: работа кипит там только в цехах. Предприятия связи (тот же «Ростелеком», к примеру) продолжают действовать, но уже две недели как перешли на удаленную бесконтактную форму деятельности.

Ранее в Хабаровском крае переформатировали работу поликлиник и больниц. Врачи общей практики в основном помогают людям, находящимся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса. А в стационарах ввели ограничения по посещению пациентов. В соответствии с планом действий на случай особо опасных инфекций, городскую больницу № 10 перепрофилировали под изолятор для людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». В регионе отменили диспансеризацию и профосмотры взрослых и детей.

23 марта сообщалось, что в Хабаровске на карантин поместили целый подъезд жилого дома. В этом подъезде проживал человек, у которого подтвердили диагноз.

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