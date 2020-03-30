Улицу в Брянске затянуло дымом от горящей травы

В Брянске Флотская улица оказалась затянута дымом из-за горящей травы. Видео пожара появилось в городском паблике. Его авторы утверждают, что на место возгорания прибыли пожарные расчеты.

Местные жители, слова которых приводит интернет-издание «Брянские новости», утверждают, что огнеборцы приезжают на горящее в этом районе поле почти ежедневно.

В управлении МЧС по области напомнили, что горящая на огородах и дворовых территориях прошлогодняя трава может привести к быстрому и неконтролируемому распространению огня. Во многих случаях травяной пал становится причиной лесных и торфяных пожаров. Огонь может перекинуться на постройки и экономические объекты.

23 марта сообщалось, что в Курской области с начала 2020 года пожарные 600 раз выезжали на тушение прошлогодней травы и мусора.