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«Барселона» сократила зарплаты футболистам для выплат сотрудникам ФК

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa
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Каталонский футбольный клуб «Барселона» сократил размер зарплат своих игроков на 70% в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщил нападающий клуба Лионель Месси в своем профиле в Instagram в понедельник, 30 марта.

«Я хочу отметить, что мы все четко понимаем, что находимся в исключительной ситуации, и мы первые, кто всегда готов помочь клубу. Поэтому мы снизим наши зарплаты на 70% с сегодняшнего дня и до окончания чрезвычайной ситуации. Это наш вклад, чтобы гарантировать 100% выплат всем сотрудниками клуба», ― пояснил аргентинский футболист.

Ранее, 22 марта, четыре капитана «Барселоны» поддержали идею президента клуба Жозепа Бартомеу сократить зарплаты игрокам, чтобы имеющихся средств хватило на выплаты остальным сотрудникам клуба.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

По данным на 30 марта в Испании выявлено 85 195 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7340 скончались, еще 16 780 выздоровели.

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