В России создан центр по выявлению фейковых новостей о коронавирусе

В России создан коммуникационный центр по выявлению и опровержению фейковых новостей о коронавирусе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Центр будет работать в рамках правительственного координационного совета по борьбе с инфекцией.

«Задачами коммуникационного центра являются <…> выявление и опровержение ложной информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой может создать угрозу жизни и здоровью людей, привести к росту напряженности в обществе, дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране», — цитирует текст документа «РИА Новости» в понедельник, 30 марта.

Кроме того, специалисты центра будут проводить мониторинг общественного мнения и поддерживать обратную связь с гражданами.

На протяжении последних нескольких недель Роскомнадзор (РКН), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации.

В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе и о стягивании росгвардейцев к Москве. Эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России. В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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