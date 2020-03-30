ВДНХ запустит видеоэкскурсии и мастер-классы с 31 марта

Мастер-классы и видеоэкскурсии от ВДНХ можно будет увидеть в режиме онлайн. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил сайт столичной мэрии.

Виртуальным гостем ВДНХ можно стать на ее страницах в социальных сетях, а также на официальном сайте выставки. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, познавательная онлайн-программа стартует на ВДНХ с 31 марта. В ней будут принимать участие «Москвариум», центр «Космонавтика и авиация», «Техноград», павильон «Рабочий и колхозница», центр письменности «Слово», а также другие знаковые площадки. Также на сайте ВДНХ и в соцсетях можно будет посмотреть записи экскурсий после завершения трансляций, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На онлайн-прогулках зрителям расскажут о том, какой территория ВДНХ была в начале 1940-х годов, во время появления павильона «Космос», а также о том, какое отношение к нему имели первые космонавты. В трансляции из «Москвариума» расскажут, какие угощения предпочитают акулы, мурены, пираньи и скаты. В ходе эфиров центра «Техноград» объяснят, как разделить работу и домашние заботы во время самоизоляции.

Как напоминает сайт aif.ru, из-за распространения коронавируса многие учреждения Москвы временно закрыты, однако музеи, галереи, библиотеки и КЦ подготовили обширную онлайн-программу для своих посетителей.

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса. В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос. Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек. За последние сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны. Среди них — 15 в Коми, семь — в Московской области, и восемь — в Санкт-Петербурге. В результате заражения инфекцией в стране скончались девять человек. Один из них за последние сутки. Выздоровели 66 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.