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Врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Коронавирусная инфекция стала менее агрессивной. По мнению заведующего отделом науки 67-й московской больницы профессора Владимира Шумилова, распространение заболевания может пойти на спад уже в апреле.

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«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 30 марта.

Ранее в этот же день сообщалось, что новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы, в Москве принял более 100 пациентов с коронавирусом.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в медицинском центре в Коммунарке скончались два пациента, у одного из них был диагностирован коронавирус.

29 марта оперштаб сообщал, в России число заболевших коронавирусом достигло 1534. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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