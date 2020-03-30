Врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Коронавирусная инфекция стала менее агрессивной. По мнению заведующего отделом науки 67-й московской больницы профессора Владимира Шумилова, распространение заболевания может пойти на спад уже в апреле.

«Я считаю, прогноз весьма благоприятный», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 30 марта.

Ранее в этот же день сообщалось, что новый инфекционный центр, созданный на базе 67-й больницы, в Москве принял более 100 пациентов с коронавирусом.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в медицинском центре в Коммунарке скончались два пациента, у одного из них был диагностирован коронавирус.

29 марта оперштаб сообщал, в России число заболевших коронавирусом достигло 1534. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

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