В Хакасии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

В Хакасии зафиксирован новый случай заражения каоронавирусной инфекцией. Он стал третьим в регионе. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Заболевшей оказалась женщина, прибывшая в регион из Франции 20 марта. Она находилась в самоизоляции.

«Пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей, в данный момент ее состояние стабильное. У тех, кто мог контактировать с зараженной, результаты анализа на наличие коронавируса отрицательные», — сообщает пресс-служба.

На данный момент в Хакасии 774 человека находятся на карантине. Пять из них госпитализированы, а еще столько же находятся в обсервации.

Ранее в этот же день стало известно, что за минувшие сутки в московском медицинском центре в Коммунарке скончались два пациента, у одного из них был диагностирован коронавирус. По словам главврача медцентра Дениса Проценко, за последние в сутки в больницу поступило 28 человек, восемь были выписаны.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь погибли. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

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