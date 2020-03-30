Германия планирует проводить до 200 тыс. тестов на коронавирус в день

Немецкие власти планируют увеличить количество тестов на коронавирус до 200 тыс. в день. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Увеличение объема проверок необходимо для того, чтобы провести тесты не только всем, кто находится на подозрении на заражение, но и кругу контактировавших с ними лиц.

Согласно документу, германия должна перейти от тестов, которые подтверждают заражение, к тестам, которые его «опережают».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных кронавирусом в Германии достигло 62 435 человек, умер 541 человек, вылечились 9211. Всего в мире количество зараженной превысило 722 тыс. Жертвами заболевания стали более 33 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.