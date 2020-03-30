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В Канаде рейнджер сняла на камеру пробуждение медведя

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Фото: youtube.com/Guardian News
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Канадские рейнджеры сняли на видео пробуждение медведя гризли в Скалистых горах, сообщает The Guardian.

Медведя зовут Бу, вместе с сестрой Кари он живет на горнолыжном курорте около города Голден.

Восемнадцать лет назад браконьеры убили мать медвежат, а работники курорта позаботились о малышах и построили им вольеры.

Автор видео, рейнджер Николь Гангнон, восемь лет мечтала снять пробуждение медведя и вот, наконец, у нее все получилось.

«Как только Бу выбрался, я увидела улыбку на его мордашке. Он будто говорит: «Привет, мир, вот и я»,—– рассказала Николь. И добавила, что в момент записи растрогалась до слез.

«Это видео поднимет вам настроение сейчас, когда все изолированы друг от друга. И поможет многим осознать, что мир еще будет жить и развиваться», — отметила она.

А в приморском нацпарке «Земля леопарда» к 17 марта подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400.

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