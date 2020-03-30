Мафию заподозрили в подготовке бунтов на юге Италии

Возникновения бунтов, организованных мафией, опасаются власти южных регионов Италии. Об этом пишет испанская газета ABC.

«Существует потенциальная опасность стихийных и организованных восстаний», — пишет издание, ссылаясь на секретный доклад, подготовленный для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел Лучаны Ламорджезе. Причиной называется развитая в этом регионе теневая экономика и «всепроникающим влиянием» организованной преступности.

Газета утверждает, что в подпольной экономике занято около четырех миллионов жителей юга Италии, каждый четвертый получает зарплату черным налом. Сейчас они остались фактически без средств к существованию. Мафия может использовать ситуацию в своих интересах.

На Сицилии и в других южных регионах участились случаи грабежей, призывов к грабежу супермаркетов, сообщает ABC.

Мэр Палермо заявил, что рядом с теми, кто переживает кризис из-за коронавируса «с достоинством», есть «шакалы» и «профессиональные протестующие», которые не скрывают своей принадлежности к мафии. Мэр призвал сообщать о них в полицию.

По данным газеты, в соцсетях звучат призывы к «войне».

За последние сутки из-за коронавируса в Италии умерли 756 человек. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек. По состоянию на 29 марта число зараженных в стране составило 97 689.