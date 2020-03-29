Почтальоны будут приносить продукты пенсионерам Ульяновской области

В Ульяновской области пенсионерам товары первой необходимости принесут домой почтальоны. Проект реализуют «Почта России» и органы соцзащиты населения. Уже задействовано больше тысячи почтальонов. Они доставят товары в день поступления заявки, если получат ее до 10 утра.

Начался надомный прием платежей за жилищно-коммунальные услуги. Пожилым и маломобильным жителям региона приносят на дом терминалы для безналичного расчета за ЖКУ, передает 1ul.ru.

В магазинах для пожилых людей ввели «часы уважения». Работает проект «Санаторий на дому», в рамках которого некоторые процедуры пожилые люди смогут получать не выходя из дома.

Ранее в Московской области народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к волонтерам и вместе с ними помогает пенсионерам с продуктами и лекарствами. По словам актера, в данный момент пришло время показать свои лучшие человеческие и гражданские качества. Харатьян отметил, что участвует в общероссийском волонтерском движении, которое во время эпидемии коронавируса помогает одиноким старикам совершать покупки не выходя из дома.