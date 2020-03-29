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Двух жителей Астраханской области оштрафуют за нарушение карантина

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Управление МВД по Астраханской области сообщает о двух случаях нарушения мер, принимаемых властями с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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Виновников нашли, на них составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел им придется выплатить штраф.

Так, житель Астрахани 1968 года рождения нарушил требования регионального Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мероприятий. Медработники не застали его дома. Житель села Красный Яр также нарушил условия самоизоляции на дому, передает «Астрахань 24».

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе режим повышенной готовности.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту побега 32-летнего жителя из окна палаты пансионата «Заря» в поселке Репино. Он был помещен туда на принудительную изоляцию, так как после возвращения из Швейцарии не соблюдал режим самоизоляции.

27 марта в Госдуме предложили принять законопроект о лишении свободы и повышенных штрафах за нарушение карантина. В частности, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет наказываться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права на профессию на срок до трех лет.

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