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Штаб опроверг информацию о занижении числа больных коронавирусом в Тюменской области

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что власти занижают число больных COVID-19 в регионе. В области только два заболевших, они лечатся в больнице и находятся в стабильном состоянии, говорится в сообщении.

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«Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация не соответствует действительности и носит фейковый характер», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что больных в области «гораздо больше» официально названного числа, есть в том числе девушка в «очень тяжелом состоянии».

Первый случай коронавируса в регионе был выявлен в конце января у студентки-китаянки. Ее выписали после двух недель лечения. В марте были выявлены еще два случая. Один из пациентов вернулся из-за границы, второй общался с носителем вируса на деловой конференции.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве. Еще один инфицированный скончался в Боткинской больнице Санкт-Петербурга, однако позже стало известно, что предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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