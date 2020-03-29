Эксперт рассказал о приостановке инспекций в рамках СНВ-3 из-за COVID-19

Россия и Соединенные Штаты приостановили инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

По словам эксперта, который ссылался на собственные источники в дипломатических кругах и Конгрессе США, инспекции прекращаются до 1 мая. Также США и Россия приняли решение отложить очередное заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), которое планировалось провести в марте.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

10 марта госдеп США перечислил российские вооружения, которые он хочет включить в продление Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами Америки. В их числе, например, подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

В этот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что внесение российского оружия, находящегося в разработке, в ДСНВ-3, исключено.

5 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже говорил о том, что изменение или дополнение действующего ДСНВ-3 — невозможно. Любые поправки, по мнению дипломата, перечеркнут будущее этого договора.