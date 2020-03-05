В МИД РФ заявили о невозможности изменения действующего Договора СНВ

Попытки дополнить или изменить текст Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сделает его продление невозможным. Об этом в четверг, 5 марта, рассказал в интервью газете «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что необходимо выполнить три условия для продления договора: охват нового российского стратегического вооружения соглашением, включение нестратегического ядерного оружия из РФ и участие Китая в договоренностях.

«Если администрация США проинформирует нас о том, что продление договора возможно только при соблюдении упомянутых трех условий, я думаю, вопрос снимется сам собой. Это просто невозможно. Изменить текст договора в том русле, о котором вы сейчас упомянули, не получится», — сказал Рябков.

Он отметил, что договор СНВ составлен совершенно иным образом. Прежде всего он подписан для того, чтобы ограничивать перечисленные в документе системы вооружений.

«Для охвата иных систем потребовался бы совершенно иной договор. То есть речь шла бы, по сути дела, о полном переписывании текста и последующем прохождении процедуры ратификации», — подчеркнул дипломат.

Однако, по словам Рябкова, новый договор невозможно заключить, так как остается слишком мало времени до истечения нынешнего соглашения.

«Поэтому мы и предлагаем оставить применительно к Договору о СНВ всё как есть и просто продлить этот документ. Он нужен не только России и США (американские представители тоже говорили о том, что видят в договоре важные для себя положительные стороны), но он нужен всему международному сообществу», — подытожил Рябков.

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.