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Психологи предупредили о риске депрессии из-за нерабочей недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Нерабочая неделя» из-за непривычного образа жизни и нехватки общения может вызвать признаки депрессии, однако, не сможет изменить привычек людей, считают психологи, опрошенные «РИА Новости».

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Дефицит общения эксперты советуют заполнить телефонными разговорами, видеозвонками, а также текстовыми сообщениями. Психолог Надежда Двоскина также подчеркивает, что ни в коем случае нельзя винить себя в случае сложной адаптации и тяжелого перехода к непривычному образу жизни.

По мнению Двоскиной, если вынужденные выходные затянутся или карантин продлится еще несколько месяцев, то привычный досуг и пристрастия людей до пандемии всё равно останутся прежними.

«Как бы ни было приятно посмотреть скачанный фильм, большой экран не заменить. То же касается и ресторанов, и кафе: домашняя еда — это хорошо, но люди ходят в ресторан за новыми вкусами и атмосферой. Несколько недель или даже месяцев изоляции желания получать новые впечатления не изменят», — сказала психолог.

От длительности карантина и от того, как будет развиваться ситуация зависит, по мнению старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольги Маховской, насколько люди могут войти в депрессивное состояние.

«Неделя — это короткий срок, но и за него люди успевают пройти от фазы: первое — это радостное возбуждение из-за того, что ничего не нужно делать, вроде шутят, радуются, но наступает второй-третий день — и ситуация начинает нагнетаться. От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали. Если вдруг обойдется только этими каникулами, то люди выйдут «на свободу» с большой радостью. Это (воспринимается. — Ред.) именно как выход на свободу, а не как завершение каникул».

Однако, лучше сразу настроить себя на «долгосрочное преодоление трудностей», советует психолог.

Стресс от длительного пребывания в четырех стенах затронет, по мнению Маховской, не только «тусовщиков», трудоголиков и представителей публичных профессий, но и интровертов, которые раньше по своей воле проводили много времени дома. При этом те работники, которые обеспечивают жизнедеятельность населения в период выходной недели, карантин перенесут легче. Однако эксперт предупреждает, даже неделя самоизоляции может вызвать серьезные последствия: от ухудшения отношений в семье до депрессии, стресса и даже одичания.

Ограничительные меры необходимы в период карантина, такие как соблюдение дистанции между людьми, невозможность пожать руку или обнять человека, нарушают, по словам Маховской «наш культурный код». «Это очень трудно, потому что это инстинктивно… Изоляция страшна еще одичанием. Потерей контактов и чувствительности к другому человеку. Вот это самая страшная потеря», — заключила специалист.

Эпидемиологическая ситуация, подытожила эксперт, говорит людям о необходимости менять свою «гедонистическую платформу» и перейти от желания получать массу развлечений к умеренному потреблению.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на МКС, дал советы, как вести себя во время изоляции. По его словам, человеку стоит всё время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно.

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