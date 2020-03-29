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Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

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По его словам, в России эпидемия идет медленно, а введенные в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения инфекции.

«Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже всё выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — сказал специалист в эфире НСН.

При этом эксперт посоветовал одиночные прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 660 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились почти 142 тыс.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Пять человек умерли в Москве.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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