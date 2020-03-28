В Хакасии стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после нападения уличных собак на 11-летнего мальчика в Саяногорске в Хакасии. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в субботу, 28 марта.

По версии следствия, инцидент произошел 26 марта. Мальчик вместе со сверстниками гулял на территории, прилегающей к заброшенному комбинату. Заметив стаю бродячих собак, дети бросились бежать.

«Пострадавший мальчик один побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки, в результате чего подросток получил множественные телесные повреждения в виде укушенных ран конечностей», — сказано в сообщении.

Позже ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования города Саяногорска, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных», — отмечается в сообщении.

13 марта в Пензенской области собака напала на ребенка и нанесла ему травмы. Следственный комитет устанавливает личность хозяина пса. Инцидент произошел в селе Бессоновка. По данным правоохранительных органов, собака покусала мальчика, врачи выявили у пострадавшего раны рук, ног и живота.