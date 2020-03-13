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СК начал проверку после нападения пса на ребенка в Пензенской области

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В Пензенской области собака напала на ребенка и нанесла ему травмы. Следственный комитет устанавливает личность хозяина пса.

Инцидент произошел в селе Бессоновка. По данным правоохранительных органов, собака покусала мальчика, врачи выявили у пострадавшего раны рук, ног и живота. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, однако госпитализация ему не потребовалась. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда здоровью ребенка. Кроме того, следователи ищут владельца собаки.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения на ребенка бродячих собак. Один из псов укусил четырехлетнюю девочку за лицо, когда она гуляла с братом.

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