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Жители Брянской области просят решить проблему с бродячими собаками

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Большую стаю бездомных собак заметили в поселке Локоть Брасовского района (Брянская область). Об этом местная жительница рассказала в социальных сетях.

«Опять не пройти спокойно по площади Ленина из-за обилия собак. Вчера их вновь было много, и они явно не были дружелюбно настроены к прохожим», — написала женщина. По ее словам, жители неоднократно просили поселковую администрацию решить проблему с бродячими животными, передает NASHBRYANSK.RU.

В начале марта депутаты Якутска выступили с предложением ввести налог или специальный сбор для владельцев собак. Они считают, что это поможет увеличить финансирование приютов для животных.

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