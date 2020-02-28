Режим ЧС ввели в некоторых районах Красноярска из-за бродячих собак

В Красноярске состоялось заседание оперативного межведомственного штаба, который должен решить проблему с агрессивными бродячими собаками на улицах города. По данным на 28 февраля в службу 005 поступили 1562 заявки от жителей на отлов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Введен режим чрезвычайной ситуации в поселках Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, в микрорайонах Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции, Зеленая Роща и некоторых других. Руководителям районных администраций поручено создать оперативные группы по реагированию на поступающие от жителей обращения и патрулированию территорий. Подрядным организациям рекомендовано увеличить количество бригад по отлову животных.

Как стало известно 25 февраля, тело мужчины со следами укусов собак обнаружено правоохранительными органами в Красноярске. Это второй случай за последние несколько дней. Ранее был задержан глава красноярского муниципального учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгений Петрюк. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.