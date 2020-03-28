Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сдал отрицательный тест на коронавирус
Тест на коронавирус, который сделал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но музыкант действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Тест на коронавирус, который сделал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, дал отрицательный результат, но музыкант действительно находился в больнице в отделении интенсивной терапии.
Подробнее — в сюжете «Известий».