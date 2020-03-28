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Роспотребнадзор призвал не выводить детей на детские площадки

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В период эпидемии коронавируса нового типа лучше не выводить детей на детские площадки, чтобы уберечь их от заражения, советует руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

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«Детские площадки не стоит лишний раз посещать. Если ребенку тяжело сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей», сообщила врач.

По ее словам, наиболее подходящие детские площадки — это те, которые находятся рядом с загородным домом или на приусадебном участке. Татьяна Руженцова отметила, что в таких местах ребенок может находится один или с семьей, «без риска ненужных контактов».

В пятницу управление делами президента (УДП) России запустилo в социальных сетях «ВКонтактe» и Instagram аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавирусa.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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