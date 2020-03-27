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Турция приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Турция приостановила все международные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей», — приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в Турции за последние 24 часа увеличилось на 2069.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились 128 тыс.

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