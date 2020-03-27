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Более 150 млн рублей направят на комфортную среду в парках Севастополя

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В пяти скверах Севастополя планируют реализовать проекты комфортной городской среды. Объекты были выбраны по итогам публичных слушаний.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, на реализацию пяти проектов направят 151 млн рублей. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В перечень попали зеленая зона и спортивная площадка в сквере поселка Первомайка площадью почти 6 тыс. кв. м, зеленая зона на улице Колобова площадью около 10 тыс. кв. м и сквер БРУ имени Горького площадью 4,3 тыс. кв. м. Также необходимо благоустроить территорию сквера имени Василия Бузины площадью 7,6 тыс. кв. м и сквер у собора Петра и Павла площадью 7,3 тыс. кв. м.

Большая часть средств направлена Севастополю из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Создание комфортной городской среды».

В январе сообщалось, что власти Севастополя планируют увеличить объем работ по благоустройству общественных пространств. В центральной части города запланированы капитальные ремонты фасадов и кровель зданий, обновление дорог.

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