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«Пещерный город» нашли на территории воинских частей в Севастополе

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На территории воинских частей, прилегающих к музейному комплексу «Херсонес Таврический», проводят самую крупную археологическую разведку за последние десятилетия. Масштабные работы на месте будущего комплекса музеев на северо-западном участке Херсонесской балки организовал и финансирует фонд «Моя история».

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», исследователям удалось обнаружить «пещерный город». Речь идет о найденных захоронениях, которые возникали начиная с эллинистического (IV–III вв. до н.э.) и заканчивая позднеримским временем (III–IV вв. н.э.). Они находились в каменных склепах и могилах с подбоями.

Эксперты отметили, что в ранневизантийское время (V–VII вв.) за стенами Херсонеса организовали городскую свалку. Она перекрывает ранние античные захоронения. Однако в «пещерном городе» удалось обнаружить три жилых комплекса: два помещения вырублены в скале, одно помещение находится в гроте.

На хранение в фонды Херсонесского музея передали сотни редких и уникальных артефактов. Среди них золотой семисс византийского императора Артавазда 742 года, редкие моливдовулы и бронзовые монеты византийских императоров VIII–IX веков, бронзовые перстни и светильники.

По словам представителя фонда Ивана Есина, найденные археологические материалы могут в корне изменить представления об исторической топографии территории Херсонеса.

Ранее сообщалось, что на территории воинских частей планируют построить новые музейные комплексы — музея Византии, музея Античности и музея истории христианства.

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