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Движение ограничат в центре Севастополя из-за реконструкции

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В центре Севастополя введут дополнительные ограничения движения. Решение принято в связи с реконструкцией улицы Большая Морская, сообщает пресс-служба правительства города.

С 28 по 30 марта частичное ограничение движения будет действовать по улице Адмирала Октябрьского от пересечения с улицей Очаковцев до улицы Большая Морская. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Помимо этого, движение ограничат по улице Шмидта от пересечения с улицей Очавковцев до площади Ушакова и на улице Очавковцев от улицы Адмирала Октябрьского до Шмидта. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного.

Завершить реконструкцию улицы Большой Морской планируют до 20 апреля.

В феврале сообщалось, что в процессе реконструкции Большой Морской рабочие обнаружили подземный тоннель под площадью Лазарева.

По словам одного из местных жителей, он был открыт еще в октябре, но подрядчик не хотел останавливать реконструкцию. Из-за внимания общественности 20-метровый тоннель раскопали полностью.

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