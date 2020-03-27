В МВФ объявили о рецессии мировой экономики

Мировая экономика вошла в рецессию, которая может оказаться серьезнее произошедшей во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Такое заявление в пятницу, 27 марта, сделала глава МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, в этом году рецессия будет достаточно глубокой, восстановление, возможно, произойдет в 2021 году, но только в случае выполнения ряда условий.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — цитирует ТАСС слова главы МВФ.

Для преодоления последствий коронавируса финансовым рынкам, по словам Георгиевой, понадобится $2,5 трлн.

Накануне 26 марта президент России Владимир Путин в ходе первого в истории виртуального саммита «большой двадцатки» выразил уверенность, что проблемы, которыми обернется пандемия коронавируса, будут куда более серьезными, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.

Также в ходе заседания G20 российский лидер предложил создать специальный фонд под эгидой МВФ для борьбы с пандемией коронавируса. Позже в четверг сообщалось, что страны — участницы саммита «большой двадцатки» приняли итоговое заявление. Согласно документу, они договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию инфекции.

Об угрозе масштабной рецессии мировой экономики в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19 глава МВФ Кристалина Георгиева предупреждала 24 марта. По ее словам, прогнозируется спад темпов глобального роста «как во время мирового финансового кризиса или хуже».