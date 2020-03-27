Безработный с высоким пособием: в РФ обнаружили невостребованные электростанции

В России четверть новых теплоэлектростанций, построенных в рамках обновления энергосистемы после реформирования РАО ЕЭС, фактически простаивает, следует из данных ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ). Генерирующие компании объясняют это техническими неполадками, недостаточной доходностью угольных ТЭС и необходимостью «резерва» мощности на случай пиковых нагрузок. Для части невостребованных электростанций изначально было выбрано неудачное расположение, говорят эксперты. Другие – не хотят продавать дешевую электроэнергию, поскольку их финансовая модель предполагает оплату «за мощность», даже если они вообще не будут включаться.

Договор дороже денег

Порядка 7 гигаватт или около 26% новых мощностей теплоэлектростанций, созданных в рамках договоров на поставку мощности (ДПМ), в 2019 году были загружены менее чем вполовину, следует из данных СПЭ, с которыми ознакомились «Известия».

ДПМ начали применяться в начале 2000-х годов для привлечения частных денег в обновление и строительство новых теплоэлектростанций (ТЭС). Инвесторам предоставили особые условия для возврата вложенных средств – гарантированные ежегодные платежи, вне зависимости от загрузки энергоблоков (даже если они вообще не используются).

В результате при расчёте тарифа для оптовых покупателей электроэнергии учитываются и эти по факту простаивающие мощности электростанций. По оценкам ассоциации, их содержание обходится оптовому рынку в 30-40 млрд рублей ежегодно. Всего за прошлый год платежи по ДПМ составил 272,25 млрд рублей (+5,7 млрд к 2018-му).

Для определения уровня загрузки станции применяется коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). В составленном «Сообществом потребителей энергии» «антирейтинге» эффективности работы оказались объекты ОГК-2, «Кузбассэнерго» (структура Сибирской генерирующей компании), «Квадры» и ряда других энергокомпаний. Так, у ГРЭС-24 КИУМ составил в прошлом году 0,2%, Новочеркасской ГРЭС - 0,5%, Рязанской ГРЭС - 8,5%, Троицкой ГРЭС - 12,5%; блоки Новокузнецкой ГТЭС имеют КИУМ 0,2% и 0,3% соответственно; у Калужской ТЭЦ - 6,5%, Елецкой ТЭЦ - 9,5%.

Нормативная загрузка для объектов угольной генерации, в зависимости от мощности блоков и расположения в европейской части или в Сибири – 70-80%, для газовой достигает 80%, утверждают в ассоциации.

В обзоре СПЭ указывается, что 10,2 гигаватт или 37,5% от общего объема новых мощностей в прошлом году были загружены в диапазоне от 51% до 75%. А загрузка ещё 10,1 гигаватт (37%) превышала 75%.

Краеугольная энергетика

В ОГК-2 поясняют низкую загрузку отдельных станций ошибками, допущенными при реализации программы ДПМ при планировании. Кроме того, построенные в рамках программы угольные ТЭС в отдельных регионах проигрывают конкуренцию газовым.

В компании отметили, что правилами оптового рынка электроэнергии установлены конкурентные принципы ценообразования – выбор включенных станций для генерации электроэнергии проводится ежесуточно.

-- В результате доступ к рынку на сутки вперед (РСВ, основной рынок торговли электроэнергией) получают только генераторы с самыми низкими топливными затратами, -- сказали «Известиям» в пресс-службе ОГК-2.

Там добавили, что прибыльность угольной генерации компании в европейской части России вызывает сомнения. Так, с 2016 года топливные затраты на единицу выработки угольных объектов ДПМ ОГК-2 из-за подорожания угля увеличились на 28%, а цены на РСВ только на 5%. Причинами простоя также бывают отказы оборудования – так, на ГРЭС-24 несколько раз пришлось проводить внеплановый капремонт турбины ГТД-110. В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили «Известиям», что Новокузнецкая ГТЭС изначально была построена для покрытия пиковых энергонагрузок, поэтому в 2019-м ее блоки запускали всего 37 раз.

В «Квадре» на запрос «Известий» не ответили, часть других компаний переадресовали вопросы в «Совет производителей энергии» (объединяет энергогенерирующие компании).

В совете пояснили, что изначально программа ДПМ преследовала несколько целей, в том числе — покрытие суточных пиков энергопотребления (рост потребности в электроэнергии в течение дня), деверсификацию видов топлива и создание новых мощностей с заделом на будущее.

-- Энергосистема имеет значительные суточные и годовые колебания потребления электричества, поэтому для надежного и бесперебойного обеспечения потребителей должны быть и базовые мощности, и пиковые, и полупиковые, -- отметил представитель ассоциации.

Согласно данным отраслевого регулятора НП «Совет рынка», средний КИУМ по объектам ДПМ составляет 62,1%, что выше среднего в целом по тепловой генерации – 42%. Среди объектов ДПМ есть электростанции с низким КИУМ, но в каждом случае надо учитывать обстоятельства и сопутствующие факторы, отметили в «Совете рынка». Например, Новокузнецкая ГТЭС изначально создавалась как объект пиковой генерации с низким КИУМ.

Средний КИУМ тепловых станций в Германии составляет 44%, в Японии – 50%, в Китае – 44%, в США – 34%, в Финляндии – 32%, добавили в «Совет производителей энергии».

– Глобальная причина низкой загрузки: ошибки при планировании размещения станций (и по локации, и времени введения в строй), а также оптимистичные прогнозы роста энергопотребления в стране. Некоторые электростанции не появились там, где они были наиболее востребованы. Вторая причина в том, что условия ДПМ изначально были очень высокодоходными для компаний. Поэтому по факту даже на пиковых ТЭС загрузка вместо планировавшихся 15% составляет всего 1,5%, - сказал «Известиям» глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов.

Эксперт добавил, что новый механизм КОММОД (конкурентный отбор проектов модернизации), пришедший в теплоэнергетике на смену ДПМ, также имеет только отдельные рыночные признаки – в части проведения конкурсов по объектам модернизации (фиксированная ежегодная доходность сохраняется).

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, проблема также заключается в несвоевременном выводе из эксплуатации старых ТЭС из-за опасений создания энергодефицита в том или ином регионе. Отсюда избыток мощностей, что ведет к невысокой загрузке в том числе и новых станций, добавил эксперт. Алексей Преснов оценивает текущий избыток мощностей в 20-30 гигаватт в год.

Спрос на 27 гигаватт электричества, которые могут вырабатывать недозагруженные новые ТЭС, в стране точно есть, возражает замдиректора ПСЭ Валерий Дзюбенко.

-- Есть и другая причина простоя мощностей. Помимо технологических проблем из-за некачественного оборудования, это подача заявок от новых ТЭС с завышенными ценами на электроэнергию (из-за этого они оказываются неконкурентоспособными и проигрывают на РСВ). Вместо этого генераторы эксплуатируют старые электростанции, которые они уже должны были вывести, - сказал он «Известиям».

По его мнению, для эффективного функционирования новых мощностей и, тем самым снижения оптовых цен на энергорынке, необходимо перевести такие ТЭС на оплату мощности в зависимости от выполнения плановой загрузки, предусмотренной в ДПМ. Сейчас ДПМ-станции, по словам Валерия Дзюбенко, напоминают безработного с высоким пособием, который именно по этой причине не собирается трудоустраиваться. Необходимо внедрить принцип «кто не работает, тот не ест», — добавил он.