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В Швеции запретили собрания численностью более 50 человек

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Janerik Henriksson
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Шведское правительство решило ограничить численность людей в общественных местах из-за коронавируса и назначило верхний предел в 50 человек. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Стефан Лёвен.

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«Максимальное количество людей при собраниях с воскресенья снижено с 500 до 50 человек», — цитирует его ТАСС. Как добавил глава государственной полиции Андерс Торнберг, нарушителей ждет наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до шести месяцев.

Власти призвали граждан страны отказаться от поездок внутри страны без крайней необходимости. В Швеции зарегистрировано 2806 зараженных (28 на 100 тыс. населения), умерли 66 человек.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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